Son dakika haberine göre Rusya ile Türkiye'nin yeni S-400 satışları için görüşme halinde olduğu bildirildi. Ayrıca füzeler de dahil olmak üzere S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği açıklandı.
Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğu bildirildi. Ayrıca füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği açıklandı.
Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.
TÜM PARÇALAR TESLİM EDİLDİ
Yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı. Türkiye'yle yapılan görüşmelerde S-400'lerin yerini belirlemede son aşamada olunduğu da aktarıldı.
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Hepsi teslim edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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