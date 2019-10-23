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'dan son dakika S-400 açıklaması: Hepsi teslim edildi

Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Hepsi teslim edildi

23.10.2019, 10:34

Son dakika haberine göre ile 'nin yeni S-400 satışları için görüşme halinde olduğu bildirildi. Ayrıca füzeler de dahil olmak üzere S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği açıklandı.

Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğu bildirildi. Ayrıca füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği açıklandı.

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin daha fazla S-400 satışı için görüşme halinde olduğunu bildirdi.

TÜM PARÇALAR TESLİM EDİLDİ
Yapılan diğer açıklamaya göre, füzeler de dahil S-400'ün tüm parçalarının Türkiye'ye teslim edildiği de açıklandı. Türkiye'yle yapılan görüşmelerde S-400'lerin yerini belirlemede son aşamada olunduğu da aktarıldı.

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