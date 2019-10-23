Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu. Türkiye saati ile 17:00'de basın toplantısı yapacağım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan oluşturulan güveli bölge hakkında açıklama yaptı.

Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu! Ateşkes sağlandı ve savaş görevleri sona erdi. Kürtler güvende ve bizimle çok iyi çalıştılar. Yakalanan DAEŞ esirleri güvende. Sabah 11'de (TSİ 18.00) Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağım. Teşekkür ederim!" dedi.



