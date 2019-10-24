Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT1'de düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT1'de düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." dedi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- 911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz.

"TERÖRİST MAZLUM'U ABD'DEN İSTEYECEĞİZ"

(Şahin Cilo) Mazlum denen kod adı bu, kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. ABD bu adamı bize teslim etmesi lazım kırmızı bültenle aranmanın gereği budur. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, (Mazlum kod adlı teröristi) isteyecekler.



- Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.



- Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

SOÇİ'DE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI



ABD'liler Aynel Arab (Kobani)'a girmeyin diyor, Ruslar ise girin diyor. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Orada bir de Münbiç var. Münbiç bize 90 günde orayı boşaltacağız demişlerdi. Hatırlarsınız o günleri. ABD maalesef bunu 90 günde başaramadı, o günden bu güne 1.5 yıl geçti. Münbiç aslında %85-90'ıyla Arapların. Buradaki insanlar teröristlerden kaçıp evlerinden, topraklarından oldu. Bunların tekrar topraklarına dönmesini sağlanmasını isityoruz. Münbiç'in kuzey batısında 5x19 böyle bir alanı Münbiç'in korunması için talep ettik ve Ruslar ile mutabık kaldık. Aşiretler 'Ne olur gelin' diyor. bunu Sayın Putin'e söyledim, o da hakverdi. Orada adeta bir gözetleme kulesi gibi adeta... Münbiç'te de bir gözetim ya da kontrol durumumuz olacak.

"SİLAHLARI BİZE VERSİNLER"



Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.

ABD ZİYARETİ



Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı.

Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz. Mektubu da yanımızda götüreceğiz.

Sınırlarımızı terör belasından temizliyoruz. Ülkemizdeki mültecilerin gönüllü bir şekilde dönebileceği güvenli bölge gerçekleştiriyoruz. Bunu BM'de görüştüğüm devlet başkanlarına, başbakanlarına verdim. Bir de bu plan içinde ayrıca projeler yaptık. Hastaneler, okullar, evler, ibadethaneler var. Bunu bile öyle anlatmışlar ki... 'Güvenli bölgede yeni bir devlet mi kuruyorsunuz?' Güvenli bölgenin yeni bir devletle ne alakası var!

Suriye, Suriyelilerindir. Suriye krizinin çözümü için gayret sarfediyoruz, üzerimize düşen görevi yapacağız. Biz inşa ve ihyaya geldik, yıkmaya değil.

İDLİB ADETA KAN GÖLÜNE DÖNERDİ



(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi. Zaten Deyrizor'dan petrol çıkarmak suretiyle terör örgütleri nemalanıyor. Parasal olarak buradan karşılıyorlar. Rejime dahi bunların petrol sattıkları vardır. Petrol ürünlerine dahil çalışmaları vardır.

Belirlediğimiz alan için terörist olursa, biz bunların kafasını ezeriz. Ne gerekiyorsa onu yaparız.

SURİYE'DEKİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN DURUMU

PKK/YPG, DEAŞ'lıları salıverdi, kararlı adımlarımızla ülkemize giremediler. Bilgi dosyalarında kaç kişi hangi ülkeden biliyoruz. Maalesef az sayıda Türk de var.

Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.

İNGİLTERE'DE BULUNAN 39 CESET



Nereden gelirse gelsin, 39 ceset bir TIR'ın içinde buraya nasıl girmiş?

TERÖRÜ DESTEKLEYENLERE TEPKİ



Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.

Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin.

ARAP BİRLİĞİ'NE TEPKİ



Arap Birliği'nin ortaya koyduğu tepki ayrı bir felaket. Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir. Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar. Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar.