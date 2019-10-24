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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

24.10.2019, 15:23

, 'nın Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı 'a güven mektubu sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA

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