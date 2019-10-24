Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Wimmer, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Wimmer'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
AA
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.