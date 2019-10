Erdoğan istediğini aldı

Türkiye ile Rusya arasında Başkan Erdoğan ve Rus lider Vladimir Putin’in katılımıyla önceki gün Soçi’de varılan mutabakat dış basında geniş yer buldu. Mutabakatla Erdoğan’ın istediği her şeyi aldığı vurgulanırken, “Kaybeden ABD oldu” yorumları yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki anlaşma dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili yayınlanan analizlerde, mutabakatla Erdoğan ve Putin'in siyasi ağırlığının bölgeye kazandırdığı vurgulanırken, "En büyük kaybeden ABD" yorumları yapıldı. CNN, iki liderin 10 maddelik bir bildiri açıkladığını belirterek, bu fikri ise şöyle özetledi: "Amerikalıların Suriye'nin geleceğini şekillendirmede bir yeri yoktur."



LİDERLER ÖNE ÇIKTI



Putin ve Erdoğan'ın bölgede jeopolitik olarak siyasi ağırlığı olan iki lider olarak ortaya çıktığını belirten CNN, jeopolitik açıdan en büyük kaybedenin ise Washington Yönetimi olduğu değerlendirmesinde bulundu. CNN, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin Putin'e hediye olduğunu yazdı.



ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI



Amerikan New York Times gazetesi ise Soçi Anlaşması'yla Rusya'nın bölgedeki nüfuzunu artıracağı yorumunda bulunurken Başkan Erdoğan'ın istediği her şeyi aldığı belirtildi (FT) gazetesinde ise Philadelphia'daki Dış Politika Araştırma Enstitüsü Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein'ın görüşleri yer aldı. Stein'a göre bu anlaşma, Suriye'de Türk savaşının mantıklı bir sonucu anlamına geliyor, fakat bedeli Esad rejiminin fiili olarak tanınması. İngiliz Times Gazetesi ise, "Barış Pınarı Harekatı, 2 haftadan kısa bir süre içinde tamamlandı, Türkiye hemen hemen istediği her şeyi elde etti" ifadelerini kullandı.



10 MADDELİK MUHTIRA SURİYE İÇİN KİLİT ADIM



Konuya geniş yer ayıran Rus medyası ise, Türk-Rus muhtırasının Suriye krizinin çözümünde kilit bir adım olduğu görüşünde birleşti. Rus basınında ortak vurgu, iki liderin Suriye konusunda işler zora girdiğinde ilişkileri diplomasi ile hayatta tuttukları yönünde oldu.



150 SAATLIK YOL HARİTASI HAZIR



Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin arasında imzalanan Türkiye sınırındaki PKK / YPG terör unsurlarını temizleyecek tarihi mutabakatın hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Dün sabah 12.00 itibarıyla devreye giren yeni mutabakat kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nındaki yerleşik statüko korunurken, Rus askeri 150 saat içinde Münbiç ve Tel Rıfat'taki terör örgütü PKK/YPG ve unsurları ağır silahları ile birlikte sınırdan 30 km aşağı çekilmesini sağlayacak. Daha sonra da harekat alanının batı ve doğusundaki 10 km'lik derinlikte Türk ve Rus askerleri ortak devriye yapacak.



TECRÜBELİLER DEVRİYE YAPACAK



150 saatlik sürede izlenecek yol haritası ile ilgili hazırlıklar sürerken TSK, sahada daha önce Rus askeri yetkilileri ile çalışan komutanları sınır devriyesi için görevlendirilecek. Ortak devriye faaliyetleri günlük olarak her iki ülkenin Milli Savunma Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlıklarına iletilecek. Devriye gezilecek nokta, süre ve saatler ortak mekanizma ile tespit edilecek. Devriye sırasında teröristlere rastlanması halinde nasıl müdahale edileceği belirlenecek.