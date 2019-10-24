‘Harekatın meşruiyeti teyit edilmiş oldu’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili detayları harita üzerinde anlattı. Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetinin kabul edildiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili detayları harita üzerinde anlattı. "Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetinin kabul edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Esad rejimi, Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok. Rejimle doğrudan bir temasımız yok" dedi.

KAMIŞLI'DA DEVRİYE YOK



Türkiye'nin 5 günde iki önemli güçle mutabakat sağladığını kaydeden Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: Türk ve Rus askerleri birlikte devriye yapacak. Rejimle karşılaşmamak için Kamışlı'da ortak devriye yok. Büyük bir oyunu bozduğumuz için tepkiler gelmeye başladı. Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyetini kabul etmiştir. Herhangi bir terörist unsur karşımıza çıkarsa onları etkisiz hale getiririz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne bağlıyız. Burada bu statüko şu anda muhafaza edilecektir siyasi bir çözüme kadar.



Teröristler 150 saatte sınırın 30 kilometre altına çekilecek. Kobani'den Irak sınırına kadar 10 kilometre derinlikte ortak devriler sürenin sonunda başlayacak. Bir tek istisnası var Kamışlı şehri rejim unsurlarıyla karşı karşıya gelmememiz bakımından ortak devriye konusunda hariç tutuldu.



YPG'YE 150 SAAT



Münbiç ve Tel Rıfat'tan da YPG'liler tamamen çıkarılacak. Bu harekat ve çalışmalar teröristlerin kurmak istediği terör devletinin önüne geçmiştir. Güvenli bölgede demografik mühendislikler sona ermiş olacak. Göçmenlerin dönüşü için Rusya ile birlikte çalışacağız. Mutabakatla Rusya ile işbirliğimiz taçlanmıştır.