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'nun kararını kınadı

TBMM Avrupa Parlamentosu'nun kararını kınadı

24.10.2019, 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,22:29

Genel Kurulunda , , ve İYİ Parti grupları, 'nun kararını ortak bildiriyle kınadı.

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