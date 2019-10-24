TBMM Avrupa Parlamentosu'nun kararını kınadı

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı.
24.10.2019, 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,22:29
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı.
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