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Uykularında öldüler

Uykularında öldüler
Giriş Tarihi: 24.10.2019

’ta Yaşar ailesinin yaşadığı evde çıktı. Alevler evi sardığı sırada uykuda olan baba , çocukları , ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

Uşak'ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Elmadere Mahallesi Çelikhan sokakta meydana geldi. Aile uyuduğu sırada evde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yangın sonucu dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Muhammet Furkan Yaşar (6), Ayşe Nur Yaşar (3), Muhammet Nurkan Yaşar (9) olmak üzere 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Yasemin Yaşar ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin son üyesi olan Şaban Yaşar yangından yara almadan son anda kurtarıldı.

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