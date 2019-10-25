Adım adım temizlik

SMO birlikleri, tünellerin yanı sıra ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde de terörü adım adım temizlerken, Türk ve Rus yetkililer de gözlem noktalarının yerlerini kararlaştırıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu'nun da (SMO) desteğiyle başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn ve Tel Abyad'da ilerleyiş ve temizlik sürüyor. Terör örgütü PKK/PYD'nin Rasulayn ve Haseke arasında yollara tuzakladığı mayınlar, SMO tarafından tespit edilip, güvenli bir şekilde etkisiz hale getiriliyor. SMO, temizleme çalışmaları sırasında etkisiz hale getirilerek topraktan çıkarılan mayınları sosyal medya hesaplarından yayınladı.



GÖZLEM NOKTASI YERİ



Başkan Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in bölgede anlaşması sonrası iki ülke yetkilileri de harekete geçti. Buna göre, Fırat'ın doğusunda 30 km'lik derinlikte gözlem noktaları kurulacak. Gözlem noktalarının nasıl ve nerede kurulacağına ilişkin Türk ve Rus askeri yetkilileri çalışma yapıyor. Türkiye ve Rusya'nın ortak devriye yapacağı 10 kilometre derinlikte ve Rusya-Rejim askerlerinin terör örgütü YPG'yi bölgeden çıkartacağı alanlarda oluşturulacak gözlem noktaları için hassas çalışma yapılıyor.