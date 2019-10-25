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Bakan Akar toplantısında

Bakan Akar NATO toplantısında
Giriş Tarihi: 25.10.2019

Milli Hulusi Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na gitti. Türkiye'nin NATO 'ü ziyaret eden Bakan Akar, daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet etti ve ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'na geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahı'na gitti. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ü ziyaret eden Bakan Akar, daimi temsilcilikteki görevlilerle tek tek sohbet etti ve ardından Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı'na geçti. NATO karargahında da görüşmelerde bulunan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, NATO ve ikili ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi iş birliği ile güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

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