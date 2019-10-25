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Bakan Gül: Terörist Kobani'nin tutuklanarak iade edilmesini istedik

Bakan Gül: Terörist Kobani'nin tutuklanarak iade edilmesini istedik

25.10.2019, 15:11

, "Terörist 'nin (terör örgütü / elebaşlarından Ferhat ) ABD topraklarına girer girmez tutuklanıp 'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akçakale ilçesinde yaptığı basın açıklamasında, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin hakkında, yargı makamlarınca yakalama ve tutuklama kararı olduğunu, bunun üzerine kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

Kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"ABD de bu kırmızı bülten anlaşmasına uyması gereken ülkelerdendir. Dün itibarıyla da bu konu Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ABD'deki ilgili makamlara iletilmiştir. Bu kişinin hakkında kırmızı bülten olduğu için Interpol uygulamasıyla ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Bu konuyla ilgili hiçbir yazıya gerek kalmadan Interpol'da kaydı olduğu için gereken yapılacaktır. Konu Dışişleri Bakanlığı üzerinden muhataplarına bir kez daha hatırlatıldı."

AA

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