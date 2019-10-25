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Başkan Erdoğan, ile görüştü

Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

25.10.2019, 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,15:45

Başkan , cuma namazı çıkışı 'ne geçerek burada ile görüştü.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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