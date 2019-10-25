Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçerek burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Başkan Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.