Ege Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, TBMM'nin 24. Dönem Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleşti. Yıldırım, törendeki konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Ege Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, TBMM'nin 24. Dönem Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleşti. Yıldırım, törendeki konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değindi.



'ORDUMUZUN YANINDAYIZ'



Rusya ve ABD ile varılan mutabakatın amacının sınırların hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan bir yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Yıldırım, "Büyük bir bedel ödüyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Biz bize yakışanı yapıyoruz, 'İnsanlık ölmedi' diyoruz. Kahraman Mehmetlerimizin, güvenlik güçlerimizin büyük cesareti ile o alanlara da girdik. Bütün terör yuvalarını dağıttık. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu. Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere ise acil şifalar dileyerek, "Ege Üniversitesi ailesi olarak ordumuzun her zaman yanındayız" dedi. Araştırma üniversitesi olmak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Budak, "Araştırma yapan gençlerimizi teşvik etmek için üniversitemiz senatosunun kararıyla yüksek lisans öğrencilerimize 2 bin 50, doktora öğrencilerimize 2 bin 750 ve doktora sonrası araştırmacılarımıza ise 3 bin 500 TL burs verilmesini kararlaştırdık" dedi.