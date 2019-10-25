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’li Aksünger’den skandal açıklaması

CHP’li Aksünger’den skandal YPG açıklaması
Giriş Tarihi: 25.10.2019

'LI eski vekil , 'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelerek katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Programın konuğu CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

CHP'LI eski vekil Erdal Aksünger, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelerek katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Programın konuğu CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

'TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR'

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" dedi. Programın sunucusunun sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi. Aksünger'in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu. Aksünger'in sözlerinin Kılıçdaroğlu'nun düşünceleriyle bağdaşması da, CHP'nin terör örgütü YPG'ye olan bakış açısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

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