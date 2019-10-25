FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da gece kartalları olarak bilinen bekçiler tarafından gözaltına alındı. Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen Organize Şube ekiplerine teslim edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler Yenimahalle'de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücü ile araçta bulunan bir kadına GBT sorgusu yapıldı. Kadının, ekiplere gösterdiği kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

BAŞKA BİR İSİM VERDİ

Kadın gerçek kimliği sorulmasına rağmen yine başka bir isim verdi. Bunun üzerine ekipler kadını, kimliğinin tespiti için Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



YEĞENİ YAKALANDI

Burada yapılan parmak izi çalışmasında kadının FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in 30 yaşındaki yeğeni Zeynep Gülen olduğu anlaşıldı. Hakkında sahte kimlik bulundurmaktan işlem yapan ekipler Zeynep Gülen'i Beykoz Adliyesi'ne sevk etti. Zeynep Gülen buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Organize Şube ekiplerine teslim edildi.