PKK/YPG'nin karargah yaptığı evine Barış Pınarı Harekatı'yla kavuştu

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Rasulayn ilçesine dönen vatandaşlardan Muhammed Rummane, evini PKK/YPG tarafından karargaha çevrilmiş şekilde buldu.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, PKK/YPG'li teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor.

Rasulayn'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti.



6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü.

"EVİMİ KARAGAHA ÇEVİRDİLER"

Rummane, "Burası kendi ellerimle tasarladığım evim. Bu evi, 30 yıl önce kendi paramla satın almıştım, çocuklarım da bu evde yetişti. PKK/YPG'li teröristler evimi karargaha çevirdiler" dedi.



Rasulaynlı Rummame, 2013'te Beşşar Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilerek kontrolü PKK/YPG'ye verdiğini, teröristlerin de kendisini ve aile fertlerini ilçeden çıkardığını anlattı.

"BURALARIN ASIL SAHİBİ BİZLERİZ"

Yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Rummane, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz" diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG, işgalinde tuttuğu Rasulayn'da sivillere ait evlerle cami ve kiliseler gibi pek çok mekanı karargah haline getirmiş, Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda üs olarak kullanmıştı.



AA