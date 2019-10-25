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Türkiye ile arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

25.10.2019, 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,23:32

, 'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret, kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı terörist ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarıldı.

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