Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen 8 teröristten ikisinin, turuncu kategoride aranan Ferhat Bozkurt ve gri kategoride aranan Ali Yenice olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında 8-10 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözd Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste'de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.