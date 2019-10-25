‘Vakti gelince bırakırız’

Başkan Erdoğan, Beştepe’deki 105. dönem Kaymakamlık Kursu kura töreninde konuştu. Suriyeli mültecilerin Güvenli Bölge’ye yerleştirilmesi konusunda ikiyüzlü bir tavır sergileyen Avrupa ülkelerine seslenen Erdoğan, “Tutuşmayın. Vakti saati gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır” diye konuştu

Türkiye genelinde 105'inci dönem Kaymakamlık Kursu kura töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe'de yapıldı. Yeni kaymakamlara görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında başarılar dileyen Erdoğan, "Kaymakam ifadesi yönetim sistemimizde temel devlet görevlerinden biridir. Kaymakamlarımız, kamyonete erzak mı koyacak kışın kömür mü koyacak hepsini yüklemeli, ev ev dolaşmalı. Kaymakam hemen kolileri veya kömürü odunu oraya indirivermeli. Siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü duyan kulağı olmalısınız" dedi.



YEDİ DÜVEL SALDIRIYOR



Uluslararası bir mücadelenin içinde olduklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Yedi düvel saldırıyor, yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık yapıyoruz ve yapacağız. 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda'da 1,5 milyon insanı öldüreceksin bize insanlık dersi vermeye kalkacaksın. Önce aynaya bakın. Bizim tarihimizde böyle bir şey asla yok" dedi.



AB'NİN SONU BÖYLE OLACAK



Konuşmasında, 'Güvenli Bölge' konusunun Obama döneminde gündeme girdiğini de hatırlatan Erdoğan, "O zaman tüm dünya liderlerine söyledim. Ülkeme yönelik milyonlarca insan iltica ediyor. Bunu nereye kadar kaldıracağız? Gelin elinizi taşın altına sokun dedik hepsi lafta kaldı. Dünyada hiçbir ülke sizin bu yaptığınızı yapmadı dediler. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Balı getir de bir yiyelim. Dün Avrupa Parlamentosu Suriye'de uçuşa yasak bölge teklifi yapıyor. Oluk oluk kanın aktığı o günlerde kimse bu teklife dönüp bakmamıştı. AB'nin sonu bu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü yüzünden gelecektir. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın. vakti gelince bu kapılar da açılır ve Suriyeli mülteciler salınır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var güçlüsünüz. Yunanistan'a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon var. Kararlıyız. Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız" açıklamasını yaptı.



'KARŞIMIZA ÇIKAN TERÖRİSTLERİ EZERİZ'



Karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek hakkımızdır" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nı başarıya ulaştırmış olduk. Bu ilk aşamasını oluşturuyor. Harekat alanımızın doğusundaki Kamışlı ile batısındaki Ayn el Arap bölgesi Rusya ile rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Terör örgütü mensupları sınırlarımızın 30 kilometre dışına çıkarılacak. İlk 10 kilometresi Kamışlı şehir merkezi hariç Türkiye-Rusya ortak devriye bölgesi olacaktır. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.