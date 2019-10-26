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‘Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmeliyiz’

‘Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmeliyiz’
Giriş Tarihi: 26.10.2019

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, 'Şehircilik ve ' temasıyla 'de düzenlenen 'ne katıldı. Başkanı olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, yurt içinden ve dışından son derece kıymetli isimlerin bir araya geldiğini, bu seçkin toplulukla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Şehircilik ve Mutlu Şehir' temasıyla Kocaeli'de düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne katıldı. Zirve Onur Kurulu Başkanı olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Erdoğan, yurt içinden ve dışından son derece kıymetli isimlerin bir araya geldiğini, bu seçkin toplulukla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Şehirlerin ruhları olan canlı organizmalar gibi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Küreselleşme, kimlikleri tek tipli hale getirirken şehirleri de çoraklaştırdı. Bundan sonraki yol haritamız; akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa etmek olmalı. Tüm alanlarda olduğu gibi şehirlerimizi dönüştürmede de insan odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz" diye konuştu.

ATIK MESELESİ ÖNEMLİ

Emine Erdoğan, şehirlerin en önemli sorunlarından birinin atık meselesi olduğunu belirterek, "21. yüzyıl, tarihe 'plastik çağı' olarak geçecek. Araştırmalar, 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastiğin yüzeceğini gösteriyor. 2017'de Sıfır Atık Projesi'ni başlattık. Bizim şehirlerimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, tüketmeden var olabilen şehirler haline gelmelidir" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, bu zirveden çıkacak ortak aklın yerel yönetimlere ve şehir politikalarına rehberlik yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

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