Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirdi. Erdoğan, "Şu ana kadar 16 büyük stadyum yaptık. Bir bu kadarının inşaatı ve planlamaları da devam ediyor. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan, 37 modern stadyum kazandıracağız." diyerek müjdeyi verdi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "150 saat içinde teröristler çekilmezse kontrolü ele alıp temizliği biz yapacağız. Kimseye şantaj yapmıyoruz. Gerekirse kapıları açarız " ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe'dir."

"Takım tutmak bir gönül işidir. İnsanın asla yapamayacağı bir şey takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü."

BAŞKAN ERDOĞAN: GÖNÜL FERMAN DİNLEMİYOR

"Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam, benim futbolculuk hayatıma değil, okul hayatıma devam etmemi istedi. Hizmet konusunda tüm kulüplerimize aynı yakınlıkta olduk. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor."

"Türkiye'de en çok üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. Yüksek Divan Kurulu'nun üylerinden biri olmak benim için ayrı bir mutluluk."

"Yüksek Divan Kurulu'nun bundan sonraki çalışmalarına, biz de desteğimizi vereceğiz. Spor bizim ecdadımızın bir parçasıydı. Okçuluktan, atçılığa, güreşe... Dolayısıyla kültürel geleneklerimizden dolayı sporda çok daha başarılı olmalıyız."

"SON 17 YILDA EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR"

"Genel olarak sporda arzu ettiğimiz ve daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Organizasyonlardan bir iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız. Peki eksik olan ne? İki önemli eksiğimiz var. Altyapı ve sporcu yetiştirme... Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sporcu geliştirme faaliyetleri son 17 yılda en yüksek seviyeye ulaşmıştır."

37 MODERN STADYUM KAZANDIRACAĞIZ

"Şu ana kadar 16 büyük stadyum yaptık. Bir bu kadarının inşaatı ve planlamaları da devam ediyor. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan, 37 modern stadyum kazandıracağız. Dereağzı topraktı, buralar unutulacak gibi değildi, buradan yeşil sahalara geldik. Şimdi stadları beğenme tartışmasına girdik, dünya çapı stadyumlara sahibiz. Stadyumlarımızın yanında artık başarılara da odaklanmalıyız. Fenerbahçe'mizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle... 1. Lig'de, 2. Lig'de bile stadyumlar öyle. Eskişehirspor'un durumuna bakın, ne noktaya geldiler ama stadyumları var."

"Fenerbahçe'nin basketboldaki başarısı yadsınamaz. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin yüzmede de büyük başarıları var. Bunları geliştirmemiz lazım. Madalyalar takım sporlarından çok bireysel sporlarda. O zaman yüzmede daha çok başarılı olmalıyız. Ancak basketbolda gelen başarıda da ses daha çok çıkıyor."

Sporda kolektif anlayış çok önemli. Futbolda da böyle, basketbolda da böyle... Siyasette de böyle. Bireysellik başarıya götürmez.

Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Fenerbahçe, bu ülkenin istikbaline hizmet etmek için kurulmuş bir kulüptür."

ŞANTAJ YAPMIYORUZ

Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı yapıp bunu dünyaya göstereceğiz. Güvenli bölge konusunda destek verilmezse açarız sınırlarımız şantaj yapmıyoruz. Destek talebinde bulunuyoruz.

TEHDİDİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız.

"YPG'Yİ TEMİZLEDİK DEDİLER, TEMİZLEYEMEMİŞLER"

ABD, "YPG'yi temizledik" dedi ama temizlenmemiş. 120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler. Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir.

Şimdi "Size silah vermeyeceğiz" dediler, vermeyin kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. İçeride ve dışarıdaki bu hareketlerimizin altında imkanlarımız çoğaldı. Ne yaparsanız yapın bizi sindiremezsiniz. Biz daha çok güçleneceğiz.

"BUNLAR YALANCI, DÜRÜST DEĞİLLER"

Bunlar çok da yalancı onu da söyleyeyim, dürüst değiller. AB bize "3,3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz" dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık. "Bize projelerinize bakacağız" diyorlar, ne projesi? Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALİ KOÇ'UN DAVETİNE YANIT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına davet etmişti. Erdoğan davete böyle yanıt verdi: 'Bu akşam ki maça katılmayı canı gönülden isterdim ancak Cumhurbaşkanı kimliğimden dolayı lig maçlarına katılmıyorum. Dileğim gelecek sezon Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına katılmak.'

YARIM ASIRLIK ROZET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği plaketini aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından kendisine rozet takdim edildi.

Erdoğan F.Bahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı