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Kavgayı ayırırken öldü ’de

Kavgayı ayırırken öldü Muğla Fethiye’de
Giriş Tarihi: 26.10.2019

’de kafe sahibi , dükkanının önündeki kavgayı ayırmak isterken, bıçak darbelerinin kurbanı oldu

Muğla Fethiye'de meydana gelen bıçaklı kavgada bir kafe sahibi, kavgayı ayırmak isterken kalbi ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kafe sahibi Barış Bektaş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay, Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta Cafe De Seramik isimli işyeri önünde yaşandı. Alkollü olan Cem O, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Hasan Hüseyin Ç, Fırat E. ile Serhat K. ve Cem O. arasında tartışma çıktı. Bir anda bıçakların çekildiği tartışmada, şahısları ayırmak üzere araya giren işyeri sahibi Barış Bektaş kalbi ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

ZANLI TUTUKLANDI

Kanlar içinde yere yığılan kafe sahibi Bektaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekipleri kavgaya karışan Cem O, Serhat K, Fırat E'yi yakalayıp ifadelerini aldı. Barış Bektaş'ı Hasan Hüseyin Ç'nin bıçakladığının anlaşılması üzerine bu şahıs mahkemede tutuklandı. Hiçbir suçu yokken öldürülen Barış Bektaş'ın daha önce Habertürk gazetesinde grafikerlik yaptığı da öğrenildi.

ERDOĞAN CANKUŞ

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