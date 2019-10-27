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'nin öldürülmesiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

27.10.2019, 19:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019,19:29

Terör örgütü elebaşı ’nin öldürülmesine ilişkin Başkan , “Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. , geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir’ dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Bağdadi açıklaması

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