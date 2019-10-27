Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan ve Merkel'den kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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