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'de meydana geldi

Çanakkale'de deprem meydana geldi

27.10.2019, 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019,13:44

Son dakika haberine göre 'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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