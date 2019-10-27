Çanakkale'de deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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