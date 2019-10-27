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’de feci kaza

Çanakkale’de feci kaza
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Çanakkale Ayvacık'ta önceki gece iki aracın çarpışmasıyla 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çanakkale'den İzmir'e giden Sefa Akyar yönetimindeki 03 VV 478 plakalı otomobil, tali yoldan Çanakkale- İzmir Karayolu'na kontrolsüz çıkan Güngör Sakallı (54) yönetimindeki 17 UE 191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sakallı kaldırıldığı hastanede öldü.

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