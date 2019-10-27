  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > CHP ve HDP arasında büyük kavga: "Bunun hesabını soracağız"

ve arasında büyük kavga: "Bunun hesabını soracağız"

CHP ve HDP arasında büyük kavga: Bunun hesabını soracağız

27.10.2019, 10:00

ve İYİ Parti’nin gizli ortağı , iki parti ile olan ittifak hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkan , CHP’yi eleştirerek '’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.

Oysa biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"BİZDEN CEVABI GEREKTİĞİ ZAMANDA MUTLAKA ALACAKLARDIR"
Fakat bugün Türkiye'nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP ve HDP arasında büyük kavga: "Bunun hesabını soracağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN