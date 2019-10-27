CHP ve HDP arasında büyük kavga: Bunun hesabını soracağız

CHP ve İYİ Parti’nin gizli ortağı HDP, iki parti ile olan ittifak hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan, CHP’yi eleştirerek 'Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PYD'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, TBMM'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı CHP ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.



Oysa biz Türkiye'nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"BİZDEN CEVABI GEREKTİĞİ ZAMANDA MUTLAKA ALACAKLARDIR"

Fakat bugün Türkiye'nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."