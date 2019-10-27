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Durağa daldı iki kişi yaralandı

Durağa daldı iki kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil durağa daldı, 2 kişi yaralandı. Kaza, Demirci- Salihli karayolunda yaşandı. 45 PF 561 plakalı Abdullah Özdemir (21) idaresindeki araç, Armutlu mevkiinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü ile eşi Meliha Özdemir tedavi altına alındı.

SERKAN ÖZCAN

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