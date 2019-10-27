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iddiası hiç ahlaki değil’

‘Etnik temizlik iddiası hiç ahlaki değil’
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Türkiye'nin uluslararası hukuktan, sözleşmelerden kaynaklanan haklarını, meşru müdafaa hakkını kullandığını dile getiren Bakan Akar, "Etnik temizlik gibi iddialar çıkıyor bazı basında. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bizde böyle bir şey yok. Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle tamamen uzak, gerçekle hiç alakası olmayan bir şekilde bunların konuşulması, yazılması çizilmesi gerçekten hiçbir şekilde ahlaki değil Her şey açık" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerle bir araya geldi

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