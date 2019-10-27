MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci Dönem Açılış törenine katıldı. Bahçeli, Siyaset Okulu'nun açılışı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, terörün insanlığa ve insanlık değerlerine karşı cephe alan, şiddet saçan, saldırı yapan, vahşet yağdıran büyük bir felaket, vahim bir tehdit olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15'inci Dönem Açılış törenine katıldı. Bahçeli, Siyaset Okulu'nun açılışı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında, terörün insanlığa ve insanlık değerlerine karşı cephe alan, şiddet saçan, saldırı yapan, vahşet yağdıran büyük bir felaket, vahim bir tehdit olduğunu söyledi. Bahçeli, "PKK/PYD/YPG'yi eğitip, donatıp, silahlandırarak kiralayanlar, DEAŞ'ı planlayıp, projelendirip tetikçi olarak kullananlar sadece Türkiye'nin değil insanlığın topyekün düşmanlarıdır" ifadelerine yer verdi.



TRUMP ZARAR VERDİ



Türk milletine biçilen kefenin yırtıldığını ve teröre bel bağlayanların da deşifre olduğunu kaydeden Bahçeli, "AP 24 Ekim 2019'da kronik siyasi hastalığından dolayı felce uğramış, Türk düşmanlığından, Türkiye'ye şaşı ve şaibeli bakışından dolayı itibar ve inandırıcılığını tekraren sıfırlamıştır. ABD Başkanı Trump, gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir. Bu, tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir" ifadelerini kullandı. Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trump'ın mektubunu grup toplantısında okumasını da eleştiren MHP lideri, "Kılıçdaroğlu, Trump'ın Türkiye'deki derin gırtlağı, emperyalizmin densiz ve defolu tercümanı olduğunu küstah ve köhne ifadelerle ibra etmiştir. CHP, kara propagandaya resmen payandalık ve kuryelik yapmıştır" açıklamasını yaptı.



'SİYASETİN BİRLİK İÇİNDE OLMASI ZARURİDİR'



Katıldığı tören sonrası çıkışta gazetecilere açıklama yapan Devlet Bahçeli, Trump'ın mektubuna ilişkin soruya, "ABD'nin mektubu nezaket dışı bir olaydır. Devletlerarası ilişkilerde böyle bir mektuplaşma usulü yoktur. O bakımdan Trump'ı kınıyorum" dedi. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mazlum Kobani'nin ABD'ye davet edilmesinin sorulması üzerine ise Bahçeli, "PKK ve onun uzantısı olan YPG, eskiden bu yana dış güçlerin emperyalist unsurların kullandığı taşeron terör gruplarıdır. Biz ne yapacağız, Türkiye Cumhuriyeti olarak herhangi bir ülkeye düşmanlık besleyen terör unsurunu Beştepe'de ağırlayacak ona iltifat mı edeceğiz? Bunlara dikkat etmek lazım. Türkiye'de siyasetin artık birlik ve dirlik içinde olmasını zaruri kılmıştır. En son olaylar bunu gösteriyor" yanıtını verdi.