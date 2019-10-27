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Kırmızıda bekleyen aracı biçti

Kırmızıda bekleyen aracı biçti
Giriş Tarihi: 27.10.2019

İzmir Aliağa'da seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza dün gece 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı mahallesi Karayolları Kavşağı'nda yaşandı. İzmir'den Çanakkale'ye E.D. (28) idaresindeki 35 AK 4785 plakalı otomobil, aynı istikamette kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (29) idaresindeki 35 AR 2722 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Efe Ö'nün (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücüler E.D. (30), M.A. (29) ile yolcular Ö.K. (38), B.P. (30),
K.K. (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ŞENOL KANTÜRK

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