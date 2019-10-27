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Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon öncesi ile bilgi alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı: Operasyon öncesi ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu

27.10.2019, 23:15

terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, " tarafından dün gece ’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığından terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

1. ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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