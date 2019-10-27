MSB açıkladı: Rasulayn'dan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinde keşif yapan bir askerin PKK'lılar tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.



