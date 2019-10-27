Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn bölgesinde keşif yapan bir askerin PKK'lılar tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düştüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.
MSB açıkladı: Rasulayn'dan acı haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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