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MSB açıkladı: 'dan acı haber!

MSB açıkladı: Rasulayn'dan acı haber!

27.10.2019, 10:26

, kapsamında bölgesinde keşif yapan bir askerin 'lılar tarafından yapılan saldırı sonrası şehit düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.

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