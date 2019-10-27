‘Süre dolunca biz temizleriz’

Fenerbahçe’nin Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi. Hedefe büyük ölçüde ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, “ABD, YPG’yi temizledik dedi ama temizlememiş. Rusya 150 saatte temizledi temizledi, aksi halde biz temizleyeceğiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Fenerbahçe Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD ve Rusya ile varılan Güvenli Bölge mutabakatı için sert uyarılarda bulundu. Suriye'den Türkiye'ye yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalıştıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Hedefimize büyük ölçüde ulaştık. ABD 'YPG'yi temizledik' dedi ama temizlenmemiş.

120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler.

Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullandı.



'ASLA MASAYA OTURMAYIZ'



Kendilerini üzen bazı gelişmeler olduğunu dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, "Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla oturuyor masada konuşuyorlar ve bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını kabul etmeyiz.

Uluslararası toplumdan beklentimiz; sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesidir.

Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız" diye konuştu.



'TEK BAŞIMIZA YAPARIZ'



Güvenli Bölge'nin inşası ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız. Dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün' diyeceğiz" açıklamasını yaptı.



'DESTEK VERİLMEZSE SINIRLARI AÇARIZ'



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, batı ülkelerine bir kez daha destek çağrısı yaptı. "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyeli'nin ilk etapta 1-2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz" diyen Erdoğan, "Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.