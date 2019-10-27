TSK ilerliyor teröristler çırpınıyor

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Türk askeri ile SMO birliklerinin Rasulayn ve Tel Abyad’daki ilerleyişi sürüyor. Büyük bir kısmı bölgeden kaçan YPG/PKK terör örgütü ise acizce çırpınıyor. Taciz ateşleri devam ederken, bir grup terörist de Aynularab’da tünel ve hendek kazıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Rasulayn ve Tel Abyad'da başarı ile devam ediyor. Bölgede sivillerin zarar görmemesi için son derece hassas davranan birlikler, hem bölge halkına yardım ediyor, hem de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı ve mayınları temizliyor.



MAYINLAR SÖKÜLÜYOR



TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'ın merkez ve köylerinde mayın temizleme çalışmaları yaptı. Bazı mayınlar patlatılarak etkisiz hale getirildi. Adım adım süren temizleme çalışmalarında bu sabah çok sayıda mayın söküldü. Sivillerin normal hayata dönebilmeleri ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Suriye Milli Ordusu Komutanlarından Ebü Ubeyd, "TSK askerleri ile işbirliği içerisinde sivillerin evlerine geri dönebilmeleri için bölgeyi mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizledik" ifadelerini kullandı.



HENDEK KAZIYORLAR



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Aynularab ilçesinde, teröristler ilçenin güney kesimlerinde hendek ve tüneller açıyor. Teröristler kazdıkları hendekleri lastik ve akaryakıtla dolduruyor. Yeni hendek ve tünel açılan yerler Türkiye sınırından 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kana (Kınaya), Düveyrat, Dirbasa ve Şuyuh köylerinin bulunduğu hat, M4 kara yolunun kuzeyinde yer alıyor. YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmaları Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülenmişti. Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.



YEREL HALK EĞİTİLEREK KOLLUK KUVVETİ YAPILACAK



Suriye'nin kuzeyinin terörden temizlenmesiyle 32 kilometre derinlik ve 444 kilometre genişliğinde kurulacak 'güvenli bölge'ye dönüşler sonrasında sosyal hayatın yeniden tesis edilmesi için yerel yönetimlerin oluşturulmasının ardından yöre halkından kolluk kuvvetleri oluşturulması planlanıyor. Teröristlerin elinden kurtarılan Rasulayn ve Tel Abyad'da binlerce Suriyelinin hayatını değiştirecek yerel polis ve kolluk kuvvetlerinin eğitimine jandarma ve Türk polisi katkı sağlayacak. Terör örgütü PYD/YPG'nin kullanılamaz hale getirdiği okul ve hastanelerin onarımı için düğmeye basan Türkiye, bölgede adalet mekanizmasının kurulması için de destek verecek.



"VERİLEN SÜRE 29 EKİM SAAT 18.00'DE BİTİYOR"



NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, soruları yanıtlayıp gündemi değerlendirdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Kürtler bizim kardeşimiz. Hiçbir ayrımız gayrımız yok" diye konuştu. Özellikle batı medyasında yer alan yalan haberlere, dezenformasyona dikkati çeken Bakan Akar, "Batı medyasında biz 'PKK/YPG' dediğimiz zaman, 'teröristler' dediğimiz zaman 'Türkler Kürtlere operasyon yapacaklar' diyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Barış Pınarı Harekatı'nda da bütün uluslararası hukuka, kurallara adım adım uyduk" ifadelerini kullandı. Hem Tel Abyad'da hem de Rasulayn'da insani yardım faaliyetleri ve sağlık yardımlarının yoğun bir şekilde başladığına işaret eden Bakan Akar, "Oradaki Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyacı ne ise bunları en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. 30 kilometre güneye doğru, oradaki teröristleri, YPG'yi çıkaracaklar. Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakinen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız" diye konuştu.



TACİZ ATEŞLERİNE ANINDA KARŞILIK



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/ EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlara yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece PKK/YPG'li teröristlerin hedef alındığı bildirildi.