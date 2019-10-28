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Acı haber! Resulayn'da yaralanan asker oldu

Acı haber! Resulayn'da yaralanan asker şehit oldu

28.10.2019, 11:06

Acı haber geldi! Harekatı kapsamında 'nin Rasulayn bölgesinde teröristlerin taciz atışında ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rasulayn bölgesinde konuşlu birliklere dün bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışında ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olduğu belirtildi.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilerek tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

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