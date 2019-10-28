AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir terör örgütünün liderinin öldürülmesi söz konusuyken, bir başka terör örgütünün sözde liderinin ABD'ye davet edilmesinin terörle mücadele konusunda ne kadar büyük bir çelişki oluşturduğunun altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları: -Barış Pınarı Harekatı kapsamlı şekilde değerlendirildi. -Cumhuriyetimiz güçlenerek yoluna devam etti DİYARBAKIR'DA ANNELERİN EVLAT NÖBETİ -Annelerin buluşması kıymetli şekilde devam ediyor BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ -En çok dinimize zarar veren örgüt DEAŞ. Terörle mücadelede dönüm noktasıdır. -ABD uçakları Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden havalandı. -DEAŞ'lıları serbest bırakan YPG'liler propaganda yapıyordu -Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdi. -TSK gerekli koordinasyonu sağlamıştır. -DEAŞ ile sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülke Türkiye -DEAŞ unsurları TSK tarafından bulundukları bölgeden atıldı -Koalisyon güçlerinin yapamadığını Türkiye tek başına yaptı -Türkiye DEAŞ'a yönelik olarak binlerce operasyon gerçekleştirmiştir. İncirlik Hava üssü mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir. -YPG/PYD'nin varlığı DEAŞ'ı beslemektedir. -Yaklaşık 70 bin 480 kişi Türkiye'nin yasaklı listesinde yer almaktadır. YPG/PYD'nin varlığı DEAŞ'a zemin hazırlamıştır. -YPG/PYD başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bıraktı. -DEAŞ'a yapılan ne ise PKK'ya da o yapılmaktadır. SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU -Avrupa Birliği sınıfta kaldı. -AB'nin pozitif katkı sağlaması gerekiyor. -Sığınmacıları geri göndermeme ilkemize sadece insani sebeplerle bağlılığımızı sürdürüyoruz. -Sürdürülebilir çözümler önemlidir. -AB'nin ve Avrupa ülkelerinin duyarsızlığı devam ediyor. -Türkiye kimsenin mülteci kampı değil BARIŞ PINARI HAREKATI -Etnik temizlik yapan terör örgütüdür. -Türkiye kültüründe etnik temizlik yok, terörle mücadele var. -TSK en deneyimli ordulardan biri, yalanları deşifre etti. -Demografik yapıyı değiştirenler terör örgütüdür. AVRUPA'DA TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR -Şiddet eylemlerini kınıyoruz, tedbirler arttırılmalı ABD'NİN TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI -Günlük bilgi alışverişi devam ediyor. ABD BAŞKANI TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN MEKTUBU -Saygı sınırlarını aşan mesajlar kabul edilemez MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE -Pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Zamanlamasını ilgili bakan arkadaşımız açıklayacak CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMASI -Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. -AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. -Bir kereliğine af vermek yaklaşımı doğru değil.