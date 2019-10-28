Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemize kurulan tüm tuzakları bozarak bugünlere geldik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, ''Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir.'' ifadelerinde bulundu.

Erdoğan "Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz" dedi.