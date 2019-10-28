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Başkan Erdoğan'dan açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Güvenli Bölge açıklaması

28.10.2019, 21:42 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019,22:15

Başkan , YPG'li teröristlerin 'den çekilmemesi durumunda, “Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz” dedi. Terörle mücadele konusunda ise Erdoğan "Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek" diye belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantılarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her iki toplantının da ana gündem maddesi Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge konusuydu. Suriye'de Güvenli Bölge mutabakatları ile ilgili Başkan Erdoğan "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

"SON TERÖRİSTE KADAR TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Başkan Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek. Obama döneminde güvenli bölge kurulsaydı bugünkü sıkıntılar yaşanmayacaktı. Terörle mücadele sona ermeden Türk askeri çekilmeyecek. Verilen sözler tutulmazsa Mehmetçik yeniden harekata başlayacak. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik." diye belirtti.

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