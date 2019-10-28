DEAŞ lideri Bağdadi öldü

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Bağdadi, ABD’nin İdlib’de düzenlediği operasyonda öldü. Haberi basın toplantısıyla duyuran ABD Başkanı Trump, “Üzerindeki bombayı patlatarak öldü” dedi ve katkısı için Türkiye’ye de teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin düzenlenen operasyonda öldüğünü duyurdu. Gün içerisinde twitter'dan 'Büyük bir şey oldu' şeklinde paylaşım yaparak heyecan yaratan Trump, saatler sonra TSİ 16.00'da basın mensuplarının karşısına geçerek Bağdadi'nin öldüğü operasyonun detaylarını paylaştı. "Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte ölüme sürükledi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" açıklamasını yaptı.



SURİYE'DE İŞİMİZ BİTTİ

DEAŞ'I ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlı olduklarını ifade eden Trump, "DEAŞ'lılar kaçınılmaz sona sürüklenecekler. Onunla birlikte çalışanlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı Korkak köpekler gibiydiler. Pek çok sayıda kişiyi öldürdüler. Masum ABD'lileri öldürdüler. İnsanların kafalarını kestiler. Tüm bunlar Bağdadi yüzünden yapılmıştı. Kendisi bunu istiyordu. Yoksul ve hasta birisiydi, şimdi de öldürüldü. Ağlayarak ve bağırarak öldü. Suriye'de işimiz bitti" dedi.



FİLM İZLEMEK GİBİYDİ

OPERASYONU 8 helikopterle gerçekleştirdiklerini kaydeden ABD Başkanı, "Bu bir film izlemek gibiydi. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Operasyon 3 hafta önce başladı. Tespit edip, belli başlı bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Harika kişilerle çalışıyoruz. Birkaç hafta önce tespit ettik ama sürekli yer değiştiriyor. Nakit parası var ve bir anda başka yere geçiyor. Sonunda tespit edip harekete geçtik. Pek çok terörist öldürüldü. 24 saat içinde net rakamı vereceğiz. Ama hiçbir ABD'li ölmedi. Ben burada bin, iki bin, üç bin asker bırakmak istemiyorum. Ama petrolü güven altında tutmak istiyorum. DEAŞ'ın petrole ulaşmasını istemiyorum" diye konuştu.

MSB: MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN DAVRANILDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği İdlib'deki operasyona ilişkin açıklama geldi. Operasyon öncesi karşılıklı bilgi alışverişi yapıldığının belirtildiği açıklamada, "ABD'nin operasyonunda, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



'DESTEK OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK'

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesini değerlendirdi. Altun, "Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk. DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon'un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Bugün Ebu Bekir el Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz. Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle işbirliğini sürdürecektir. Tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

OPERASYONUN kusursuz geçtiğini söyleyen Trump, operasyonun bazı ülkelerin ve kişilerin yardımlarıyla yapıldığını belirtti. "Rusya'ya, Türkiye'ye, Suriye'ye, Irak'a teşekkür etmek istiyorum" diyen Trump, "Bu son derece tehlikeli bir görevdi. Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Bazı bölgelerden geçtik, hiçbir sorun olmadı. Hava sahalarını açtılar. Onlar da harikaydı" ifadelerini kullandı.



DNA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Operasyonun ardından bölgede araştırma yapıldığını ve cesetten örnek alınıp test yapıldığını belirten Trump, "DNA'sı kontrol edildi. 15 dakika sonra testi pozitif çıktı. Öldürülenin Bağdadi olduğu kesinleşti. 2 eşi de öldü"

dedi.