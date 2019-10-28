TSK yaraları sarıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad’da Mehmetçiğin çalışmaları sürüyor. İnsanlara yardım yapılırken, teröristlerin giderken yaktığı hastane de onarılıyor. Terör örgütü ise hain saldırılarına devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, sağlık alanındaki çalışmalara hız verildi. PYD/ YPG'li teröristlerin kaçmadan önce yaktıkları hastane, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla onarılırken, kentte bakanlığa ait mobil klinik aracı da hizmet vermeye başladı. Onarım ve altyapı çalışmaları sonrası hastanenin 75 yataklı olarak hizmete sunulacağı açıklandı. Ekipler, 'Acil Servis ve Poliklinik' olarak kullanılacak binada duvarları boyarken, akşam saatlerinde gerekli eşya ve malzemelerin getirileceği belirtildi.

HİZMETE BAŞLIYOR

UMKE Planlama ve Haberleşme Sorumlusu Mehmet Çetinkaya, "Burası poliklinik alanı olarak hizmet verecek. Dahiliye, göz hastalıkları, kadın doğum bölümleri olarak inşallah hizmet vermeye başlayacak. Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla başladı. Çalışmalarımızı başlattık, tıbbi malzemelerimiz de geliyor" diye konuştu.

MOBİL KLİNİK BÖLGEDE

Sağlık Bakanlığı'nın bir diğer talimatıyla Tel Abyad'da mobil klinik aracı da sivillere yönelik hizmet veriyor. Kente kurulan araçta, 1 doktor ve 5 sağlık uzmanı görev yaparken, bölge halkının sağlık sorunları gideriliyor.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Ateşi bir türlü düşmeyen çocuğunun tedavisi için mobil klinik aracına gelen Suriyeli bir kadın, "Türkiye hükümetine teşekkür ederim. Çocuğumun 3 gündür ateşi vardı. Bir yere gidemiyorduk. Bize destek çıktıları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türkiye'mizden Allah razı olsun" diye konuştu. Tedavi için klinik aracına gelen bir diğer Suriyeli kadın ise "Eskiden hastaydık, bir yere gidemiyorduk. Mutluyuz. Allah Türkiye'den razı olsun" dedi.