YPG hala saldırıyor

BARIŞ Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı bildirildi.

BARIŞ Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda 1 personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.



RASULAYN'DA BULUNAN TÜNEL AĞI İMHA EDİLDİ

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu unsurları, Rasulayn'da tespit edilen PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdi. Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı bir tünel ağı daha keşfedildi. SMO, teröristlerin kullandığı tüneli kullanılamaz hale getirdi.



MAZLUM KOBANİ'NİN ELİNDE 172 ŞEHİDİN KANI VAR

196 ülkede kırmızı bültenle aranan Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in kırmızı bülten dosyasına ulaşıldı. Barış Pınarı Harekatı sürerken önce ABD'nin 'General Mazlum' olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli" açıklaması yaptığı terörist Kobani'nin, asker ve sivil toplam 172 şehit verilen ve yüzlerce insanın yaralandığı onlarca olayın baş faili ve emrini veren kişi olduğu vurgulanıyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği Mazlum Kobani'nin 28 yıldır terör örgütünün içinde yer aldığı ifade edilen dosyada, örgütün Avrupa sorumluluğunu yaptığı, ABD'nin gönderdiği silahlarla önemli bir güç elde ettiği, son 6 yılda da Suriye'nin kuzeyinde öldürülen 25 bin Kürdün katliamından sorumlu olduğu gibi bilgiler de yer aldı.