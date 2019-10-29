“Caniyi ‘mazlum’ görenlerin tuzakları Türkiye’ye sökmez”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, terörle mücadeleye vurgu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, terörle mücadeleye vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" sözleriyle özetlediği Türkiye Cumhuriyeti'nin zalime korku, mazluma güven verdiğini aktaran Bahçeli, "Caniyi 'mazlum' gören, teröristi 'general' gösteren sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. Kim ne yaparsa yapsın Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır" dedi.