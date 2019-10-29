Çavuşoğlu: Çıkmayan varsa biz temizleriz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine- Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine- Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu şunları söyledi: "DEAŞ'la mücadeleye devam. YPG'lilerin DEAŞ'lıları para karşılığı serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez."



ÇAVUŞOĞLU YPG'lilerin çekilmemesi konusuna da değinerek, "150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse Kobani'den Irak'a kadar 444 km'de 30 km derinliğe çekilmezlerse Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Harekata ara verdik demek hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez" dedi.



150 SAATLİK SÜRE BUGÜN DOLUYOR

SURİYE'DE düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile varılan mutabakatta kararlaştırılan 150 saatlik süre bugün saat 18.00'de doluyor. Mutabakat metnine göre, PKK/YPG'lilerin bu süre içerisinde 30 kilometre derinliğe çekilmesi gerekiyordu.



"DEAŞ ELEBAŞININ HAREKETLİLİĞİ SORUŞTURULMALI"

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ elebaşının öldürülmesinin, tüm dünyadaki terörle mücadele operasyonları açısından büyük bir başarı, DEAŞ'ın bölgede kalıcı olarak yenilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Altun, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ölü ele geçirmesine ilişkin, "DEAŞ'a ve elebaşına yardım, yataklık ve müsamaha edilmesinden sorumlu olanların araştırılması ve adalet karşısına çıkarılması gerekir" diye konuştu.