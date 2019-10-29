“İzmir’de binalar tek tek taranacak”

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nin, kent merkezinden 17 aktif fay geçtiğini açıkladığı İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İldeki tüm binalar tek tek deprem taramasından geçirilecek” dedi

ERHAN GÜLENÇ

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, İzmir'in altından 17 fay geçtiğini tespit ederken Büyükşehir Belediyesi'nden kritik bir bilgilendirme geldi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, İzmir'deki konutlar da dahil tüm binaları tek tek deprem taramasından geçirerek kentin yapı stoğu hakkında bir envanter çıkaracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Seferihisar ve Balçova'da yapılan taramayı diğer ilçelere de yayacaklarını belirten Soyer, "İlk olarak bu iki ilçede yapılan çalışmanın sonuçlarını ele alacağız. Ardından bunu diğer ilçelerde de yapacağız" dedi.

İLK HEDEF ENVANTER

Binalardaki tarama işlemlerinin maliyetini de belediye olarak kendilerinin üstleneceğini ifade eden Soyer, "Planlama için arkadaşlarımız çalışıyor. Önümüzdeki hafta belediyede Genel Sekreter ve yardımcıları ile ilgili daire başkanlarımızın katılımıyla bir toplantı yaparak sürecin planlamasını yapacağız. Birçok konu buna göre netleşecek" diye konuştu. "Bu çalışma sonucunda depreme dayanıksız olduğu tespit edilecek binalar boşaltılacak mı? Bu binalar için nasıl bir işlem yapılacak?" sorusunu da cevaplandıran Soyer, "Şu an gündemimizde böyle bir konu yok. İlk etapta bir envanter oluşturmak istiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bir görmek istiyoruz. Sonrasında da buna göre hareket edeceğiz" dedi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Kente depreme karşı erken uyarı sistemleri kuracaklarını da açıklayan Soyer, "Bu sistem depremi öncesinden haber vermiyor ancak yer altındaki hareketliliği ölçüp uyarıyor. Ayrıca deprem çantası hazırlamayı, depremde ilk anda neler yapılması gerektiğini özellikle çocuklara ve gençlere hatırlatacağımız bir çalışmayı da başlatacağız. İzmir birçok yere göre depreme hazırlık konusunda daha iyi durumda. Örneğin bizde toplanma alanlarının hiçbiri AVM yapılmadı" diye konuştu.



ÜNİVERSİTEYLE İŞBİRLİĞİ

Bu süreçte üniversitelerle işbirliği yapacaklarını vurgulayan Soyer, "Gerekirse dışarıdan hizmet alma yoluna da gidebiliriz. Bunlarla ilgili planlama süreci devam ediyor. Bu çalışmanın maliyeti de bu hazırlık çalışmalarının ardından netleşecek" dedi.



'İZMİR'İN DURUMU İSTANBUL'DAN TEHLİKELİ'

İZMİR çok sayıda aktif fayın bulunduğu deprem kuşağında yer alıyor. Birinci derecede deprem bölgesindeki İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip 17 aktif fay bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu bildirdi. İzmir'in durumunun İstanbul'dan daha tehlikeli olduğunu ve fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için çalışma başlatacaklarını söyleyen DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız" dedi.