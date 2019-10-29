İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini 1 kuruş olarak belirledi ve sergiler, yürüyüş, konser ve fener alayından oluşan bir program hazırlandı.

İZMİR, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar için toplu ulaşım ücretlerini 1 kuruş olarak belirledi ve sergiler, yürüyüş, konser ve fener alayından oluşan bir program hazırlandı. Etkinlikler kapsamında bugün saat 10.00'da tebrik töreni ve 10.30'da geçit töreni yapılacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek akşam 20.30'daki Fener Alayı'na ise İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu marşlarla eşlik edecek. Saat 21.00 itibariyle konser programları başlayacak.



DELLA MILES KATILACAK

Öte yandan soul rock müziğinin dünyadaki en güçlü yorumcularından olan ve 'Siyah İnci' olarak bilinen ABD'li sanatçı Della Miles, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıldönümünde Atatürk'ün Latife Hanım'la dünya evine girdiği Uşakizade Köşkü'nde 30 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek 'Cumhuriyet Balosu'na katılacak.