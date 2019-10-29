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MSB açıkladı: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

MSB açıkladı: Rejim unsuru 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

29.10.2019, 22:59

Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirildiği ve aynı zamanda Federasyonu makamları ile koordine edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Rasulayn'ın güneydoğusunda "rejim unsuru olduğunu" iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir."

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