  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’

‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’

‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’
Giriş Tarihi: 29.10.2019

, hesabından ile ilgili paylaşımda bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye'nin refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktaran Akar, "Görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN