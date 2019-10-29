MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye'nin refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadele ettiklerini aktaran Akar, "Görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum" ifadelerini kullandı.