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Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık
Giriş Tarihi: 29.10.2019

’un cenazesi GAP Havalimanı’ndaki askeri törenin ardından memleketine uğurlandı.

BARIŞ Pınarı Harekatı alanı Rasulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Erdoğan Türkel (22) memleketi Adana'da son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı. Yine Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ise memleketi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verildi. Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan ve önceki akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Korkmaz da Mersin'de uğurlandı.
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