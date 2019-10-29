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Yeniden özgür oldular

Yeniden özgür oldular
Giriş Tarihi: 29.10.2019

TÜRKİYE'NİN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla tarafından 'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli () askerlerince desteklenen sayesinde Resulayn ve terörden temizlendi.

TÜRKİYE'NİN güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sayesinde Resulayn ve Tel Abyad terörden temizlendi. Kentin her tarafını tüneller ile donatan teröristlerin çekilmesinin ardından, sokaklarda tekrar aileler ve çocuklar gezmeye başladı. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra ilk kez ezan sesi duyuldu. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü kentlerde, yeniden özgür olmanın mutluluğu yaşanıyor.
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